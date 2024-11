Exclusivo: Fernando Haddad reclama de vazamento antes da hora da proposta de isenção do IR

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, concedeu uma entrevista exclusiva ao apresentador Luiz Fara Monteiro. Na segunda parte da entrevista, Haddad, que anunciou nesta semana um pacote de corte de gastos, aborda a alta do dólar e reclama do vazamento antes da hora da proposta de isenção do Imposto de Renda para quem ganha até R$ 5 mil.