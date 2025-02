Exclusivo: JR tem acesso à investigação que apura ligação do jogo do bicho com furto de combustível

O Jornal da Record teve acesso à investigação que apura o envolvimento do jogo do bicho com o furto de combustíveis de dutos subterrâneos, no Rio de Janeiro. Imagens exclusivas mostram o contraventor Vinicius Drumond, herdeiro de Luizinho Drumond, com Franz Dias Costa, preso em flagrante por tentar perfurar um duto da Petrobras.



