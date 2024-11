Exclusivo: policiais denunciados por Vinicius Gritzbach já foram mencionados na mesma investigação

O Jornal da Record revela, com exclusividade, que os policiais civis denunciados por corrupção por Vinicius Gritzbach já haviam sido mencionados por outro preso da mesma investigação. A citação ocorreu durante uma audiência em maio do ano passado. O ex-agente penitenciário David Moreira prestou depoimento no Fórum Criminal da Barra Funda; na presença de um juiz, ele explicou o motivo que o levou a mudar o depoimento e acusou Vinicius Gritzbach pela morte dos traficantes Anselmo Santa Fausta e Antonio Corona Neto em dezembro de 2021, em São Paulo.