Executivo do Grupo Carrefour pede desculpas em carta ao governo após críticas à carne brasileira

O CEO global do Grupo Carrefour enviou uma carta de desculpas ao Ministério da Agricultura e Pecuária do Brasil após declarações que indicavam a interrupção das compras de carne dos países do Mercosul. A fala do executivo havia gerado protestos na França contra o acordo entre os blocos comerciais. O executivo reconheceu confusão causada por suas palavras e reafirmou a qualidade da agropecuária brasileira. A Confederação Nacional da Agricultura planeja formalizar uma reclamação junto à União Europeia sobre possíveis violações nas regras de concorrência.