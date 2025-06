Exército da Ucrânia divulga imagens de ataque com drones de alta tecnologia

O Exército ucraniano divulgou imagens de um ataque com drones de alta tecnologia. Os equipamentos perseguem e matam os soldados russos. Segundo a Ucrânia, mais de 800 militares foram atacados com os drones. A Rússia também costuma usar os aparelhos contra os ucranianos. Neste sábado (28), duas pessoas morreram e quatorze ficaram feridas em mais um ataque em Odessa, no sul da Ucrânia.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!