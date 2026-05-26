Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Rússia anuncia 'ataques sistemáticos' contra alvos em Kiev

Segundo comunicado, ofensiva é 'resposta aos contínuos ataques terroristas contra civis russos'

Conexão Record News|Do R7

  • Google News

A Rússia planeja executar ataques sistemáticos em Kiev em resposta aos supostos ataques terroristas ucranianos.

Análises, entrevistas e as notícias do Brasil e do mundo estão na RECORD NEWS. Acesse o site aqui e confira os principais conteúdos em texto e vídeo!

  • Forças Armadas
  • Rússia
  • Ucrânia
  • guerra

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.