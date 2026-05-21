Kremlin nega que soldados russos tenham sido treinados pela China em sessões secretas

O Kremlin negou que o Exército chinês tenha treinado soldados russos para a guerra contra a Ucrânia. Segundo documentos, cerca de 200 militares russos receberam treinamento em instalações chinesas.



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