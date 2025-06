Exército de Israel divulga vídeo em que homens atiram contra quem buscava ajuda humanitária em Gaza

O exército de Israel divulgou um vídeo que mostra homens armados atirando contra pessoas que buscavam ajuda humanitária na Faixa de Gaza. Em Rafha, outra região do território palestino, pelo menos 31 pessoas morreram e 175 ficaram feridas neste domingo (01), enquanto buscavam alimentos. No fim de semana, o Hamas recusou a proposta para um cessar fogo temporário feita pelos Estados Unidos. Israel já tinha aceitado os termos, mas o grupo terrorista pediu alterações. Agora, o Hamas é pressionado pelos mediadores do Catar e do Egito a desistir de mudar o acordo e aceitar a trégua para a libertação de reféns. Em meio às negociações, Israel reforçou hoje (02) as operações militares por terra contra o terrorismo em Gaza.



