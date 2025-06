Família de fotógrafo encontrado morto no Peru aguarda envio de equipe para o resgate do corpo

No Peru, a família do fotógrafo Edson Vandeira aguarda o envio de uma equipe para resgatar o corpo do brasileiro. Outros dois homens morreram ao tentar chegar ao topo de uma das montanhas mais perigosas da Cordilheira dos Andes. Os corpos ainda não foram resgatados. Os montanhistas peruanos Efrain Alonzo e Picón Huerta Manuel também tiveram as mortes confirmadas. O Ministério das Relações Exteriores informou que acompanha o caso e presta assistência à família do fotógrafo brasileiro. A Associação de Guias de Montanha, que coordena os trabalhos de resgate, solicitou ajuda do Ministério da Defesa do Peru e da polícia nacional.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!