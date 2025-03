Familiares de reféns em Israel pedem agilidade nas negociações da segunda fase do cessar-fogo

Os familiares dos reféns em poder do Hamas em Israel se reuniram para exigir agilidade nas negociações de uma nova fase de cessar-fogo, visando a libertação de mais de 50 pessoas. Os reféns já libertados participaram das manifestações e expressaram esperança aos que permanecem prisioneiros. Na primeira fase do acordo, 33 israelenses e cinco tailandeses foram libertados em troca de mais de 2 mil prisioneiros palestinos. O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, agradeceu ao presidente americano, Donald Trump, pelo apoio contínuo. Os Estados Unidos sugeriram um cessar-fogo de 60 dias pela libertação de dez israelenses vivos. Israel enviará representantes ao Catar para discutir a trégua e propostas de reconstrução na região.



