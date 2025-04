FBI prende juíza que tentou impedir a detenção de um imigrante ilegal

O FBI, a polícia federal americana, prendeu uma juíza que tentou impedir a detenção de um imigrante ilegal. A juíza Hannah Dugan foi acusada de obstrução de justiça e presa dentro do próprio tribunal, em Milwaukee, no estado de Wisconsin. O presidente Donald Trump disse que tribunais estão impedindo o governo americano de deportar imigrantes ilegais. Trump afirmou ainda que conversou com XI Jinping, da China, sobre tarifas de importação e confirmou que está próximo a um acordo com o Japão.



