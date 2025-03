Febre amarela: país registra 66 casos da doença em humanos nos últimos nove meses

O Brasil teve nos últimos nove meses 66 casos de febre amarela em humanos; 28 pessoas morreram. Em fevereiro deste ano, o Ministério da Saúde emitiu um alerta para os estados de São Paulo, Minas Gerais, Roraima e Tocantins. No Pará, a cidade de Breves registrou dezenas de casos. O governo do estado já enviou 20 mil doses da vacina e equipes de imunização para apoiar o município. A doença é transmitida pela picada de mosquitos infectados e a vacina, a melhor forma de prevenção, está disponível nos postos de saúde.





