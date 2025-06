Fechamento de agência de intercâmbio deixa mais de 100 pessoas no prejuízo

Mais de 100 pessoas ficaram no prejuízo depois do fechamento de uma agência de intercâmbio, que tinha sede na cidade de São Paulo. Depois de fechar as portas, a agência não informou um novo endereço aos clientes lesados e em um comunicado na rede social, deixou como única forma de contato um e-mail. No mercado havia 13 anos, a empresa alegou dificuldades financeiras e orientou os clientes a tratarem direto com as escolas no exterior, mas não falou sobre a devolução dos valores pagos. O Procon de São Paulo explica que, mesmo em caso de encerramento das atividades, os sócios da empresa podem ser responsabilizados pelo prejuízo.



