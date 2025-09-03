Logo R7.com
RecordPlus
Entrar
JR 24H

Federação PP e União Brasil decide que filiados devem entregar cargos no governo

Oposição busca anistia

JR na TV|Do R7

No primeiro dia de julgamento, a Federação PP e União Brasil decidiu que todos os filiados devem entregar os cargos no governo. A oposição vai tentar agora pautar no Congresso a proposta de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro.  

 

O anúncio da saída do governo foi feito pelos presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do PP, senador Ciro Nogueira. Dois ministros já foram comunicados que têm até o fim do mês para deixar a esplanada. A decisão atinge os ministros do Esporte, André Fufuca, e do Turismo, Celso Sabino. 

 

O desembarque acontece no primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Deputados de oposição articulam agora para colocar o projeto da anistia em votação. Eles alegam que não há provas contra o ex-presidente. 

  

Em São Paulo, o presidente Lula defendeu a presunção de inocência e pediu que justiça seja feita.Eu espero que seja feita justiça, respeitando o direito da presunção da inocência de quem está sendo julgado. É só isso que eu desejo. Para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas a verdade”.


Em uma rede social, o PL, partido de Bolsonaro, publicou: "Hoje assistiremos à maior perseguição política da história do Brasil”. Já o senador Flávio Bolsonaro escreveu: "As perseguições são injustas e o julgamento de Bolsonaro não passa de uma covardia." 



O PlayPlus agora é RecordPlus: mais conteúdo da RECORD para você, ao vivo e de graça. Baixe o app aqui!

  • 8 de janeiro
  • André Fufuca
  • Anistia
  • Brasil
  • Brasília
  • Jair Bolsonaro
  • Lula (Luiz Inácio Lula da Silva)
  • PP (Progressistas)
  • Presidente
  • São Paulo (Cidade)
  • São Paulo (Estado)
  • Senador
  • STF (Supremo Tribunal Federal)
  • Turismo
  • União Brasil

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.