Federação PP e União Brasil decide que filiados devem entregar cargos no governo
Oposição busca anistia
No primeiro dia de julgamento, a Federação PP e União Brasil decidiu que todos os filiados devem entregar os cargos no governo. A oposição vai tentar agora pautar no Congresso a proposta de anistia aos envolvidos no 8 de janeiro.
O anúncio da saída do governo foi feito pelos presidentes do União Brasil, Antônio Rueda, e do PP, senador Ciro Nogueira. Dois ministros já foram comunicados que têm até o fim do mês para deixar a esplanada. A decisão atinge os ministros do Esporte, André Fufuca, e do Turismo, Celso Sabino.
O desembarque acontece no primeiro dia do julgamento de Jair Bolsonaro no STF. Deputados de oposição articulam agora para colocar o projeto da anistia em votação. Eles alegam que não há provas contra o ex-presidente.
Em São Paulo, o presidente Lula defendeu a presunção de inocência e pediu que justiça seja feita. “Eu espero que seja feita justiça, respeitando o direito da presunção da inocência de quem está sendo julgado. É só isso que eu desejo. Para que o Brasil fique sabendo da verdade e apenas a verdade”.
Em uma rede social, o PL, partido de Bolsonaro, publicou: "Hoje assistiremos à maior perseguição política da história do Brasil”. Já o senador Flávio Bolsonaro escreveu: "As perseguições são injustas e o julgamento de Bolsonaro não passa de uma covardia."
