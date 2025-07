Feminicídio: conheça relatos de quem rompeu o ciclo de abusos e conseguiu escapar da morte

Mais de 20 milhões de brasileiras sofreram algum tipo de violência no último ano. E, em média, quatro mulheres foram assassinadas por dia no país. Na reportagem especial sobre a escalada do feminicídio, o Jornal da Record mostra como a denúncia nos casos de violência doméstica pode evitar que o pior aconteça, e você vai conhecer relatos de mulheres que romperam o ciclo de abusos e conseguiram escapar da morte.



