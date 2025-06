Feridos em queda de balão em SC são liberados de hospital

Os treze feridos no acidente de balão em Praia Grande (SC) passaram por atendimento médico e já foram liberados. Os velórios de três vítimas da tragédia devem acontecer neste domingo (22) no interior do estado. Na tarde deste sábado foram divulgados os nomes das oito pessoas que morreram na queda do balão. Acompanhe.



