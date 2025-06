Ferroviária e Santos emparam no interior de SP pela 3ª rodada do Paulistão feminino

Pelo Campeonato Paulista feminino de futebol, Ferroviária e Santos empataram em 1 a 1. O jogo teve transmissão da Record News. No primeiro tempo, Rafa Andrade mandou a bomba de falta e fez um belo gol para o Santos. No finalzinho do segundo tempo, Ferroviária chegou ao empate com Micaelly, que invadiu a área e bateu no canto.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!