O fim de semana tem alerta de rajadas de ventos e temporais no Brasil. A escala que mede a velocidade dos ventos é dividida em 12 níveis e classifica a intensidade e os efeitos da ventania. Entre os estágios 6 e 7, os ventos variam entre 41 km/h e 61 km/h e são capazes de movimentar troncos de árvores e até mesmo dificultar a caminhada das pessoas contra o vento. No último estágio, o 12, as rajadas superam os 120 km/h e os efeitos são devastadores. Neste fim de semana, as rajadas mais intensas, de até 90 km/h, devem ser registradas nas regiões Sudeste e Centro-Oeste.