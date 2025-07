Fios cortantes de pipa deixam duas pessoas com ferimentos profundos no interior de SP

Em período de férias escolares, acidentes envolvendo fios cortantes de pipa são mais frequentes. No interior de São Paulo, duas pessoas tiveram ferimentos profundos. Para empinar pipa, as crianças compram facilmente em lojinhas de bairro um carretel da chamada linha chilena. Ela é proibida e 4 vezes mais potente do que a tradicional linha com cerol. Em apenas 3 dias, duas pessoas ficaram feridas em acidentes com linhas de pipa no interior de São Paulo. Entre elas, um motociclista, em Campinas. Ele foi atingido no pescoço e sofreu um corte profundo. Segundo a porta-voz dos Bombeiros, em julho, mês de férias escolares, os acidentes com linhas cortantes costumam aumentar.



