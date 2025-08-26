Logo R7.com
Flamengo impõe ao Vitória a maior goleada do Campeonato Brasileiro em pontos corridos

Com placar de 8 x 0, o Rubro-Negro mantém a liderança e o time baiano enfrenta crise após derrota

JR na TV|Do R7

O Campeonato Brasileiro viveu uma noite histórica, no Rio de Janeiro. O Flamengo impôs ao Vitória a maior goleada desde que a competição passou a ser disputada por pontos corridos, em 2003. É, também, o maior placar do Brasileirão desde 1984 e a terceira maior da história do campeonato. Mais de 60 mil pessoas viram uma exibição histórica, no Maracanã, que terminou com o placar de 8 x 0 que manteve o Rubro-Negro na liderança. Já no time baiano, sobrou para o técnico Fábio Carille, que perdeu o emprego.

