Flamenguista acusado de arremessar garrafa que matou uma palmeirense é condenado a 14 anos de prisão

O flamenguista acusado de arremessar a garrafa que matou uma torcedora do Palmeiras, em 2023, foi condenado a 14 anos de prisão. O crime aconteceu durante uma confusão entre as torcidas dos dois times, em São Paulo. A defesa do condenado vai recorrer. Pouco antes do início do jogo entre Palmeiras e Flamengo, houve uma confusão com torcedores dos dois times. Jonathan, torcedor do Flamengo, atirou uma garrafa contra um grupo de palmeirenses. Os estilhaços da garrafa atingiram Gabriela no pescoço. A jovem, de 23 anos, ficou dois dias internada, mas não resistiu e morreu.



