FMI aumenta a previsão de crescimento da economia brasileira neste ano

O Fundo Monetário Internacional anunciou, nesta terça (22), um aumento para 3% da estimativa de crescimento da economia brasileira neste ano. É a maior revisão de crescimento entre as principais economias do mundo. O fundo justifica a revisão com o aumento do consumo e dos investimentos, a recuperação do mercado de trabalho e o impacto menor que o previsto das enchentes no Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito enquanto o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está em Washington (EUA) para reuniões com o FMI e o Banco Mundial.