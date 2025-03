Forte terremoto deixa ao menos 150 mortos na Tailândia e em Mianmar

Um forte terremoto atingiu Mianmar e Tailândia, deixando ao menos 150 mortos e centenas de feridos. Algumas vítimas ainda estão soterradas e o número de mortes pode subir. A junta militar de Mianmar fez um raro apelo por ajuda internacional, enquanto a Tailândia também decretou estado de emergência após momentos de pânico. Em Hanói, no Vietnã, onde nossos correspondentes internacionais acompanham a viagem do Presidente Lula, alguns bairros registraram tremores secundários. .



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!