Fortes tempestades provocam enchentes no sudoeste da China

Fortes tempestades provocaram enchentes no Sudoeste da China. Um prédio desabou por causa do volume intenso das chuvas. Não há registro de mortos ou feridos. Várias estradas foram interditadas e mais de 500 pessoas precisaram deixar suas casas. Desde a última quarta-feira (28), a China está em alerta para inundações, com previsão de até 150 milímetros de chuva.



