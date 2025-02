Fórum Econômico de Davos repercute decisão de Donald Trump de retirar os EUA do Acordo de Paris

A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris repercutiu entre os participantes do Fórum Econômico de Davos, na Suíça. A medida, tomada por Donald Trump, anula os compromissos firmados com outras nações para reduzir os efeitos do aquecimento global. O presidente da Ucrânia ainda pediu uma reação da Europa depois das declarações do presidente norte-americano.