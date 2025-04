França: Marine Le Pen é declarada inelegível e condenada a dois anos de prisão domiciliar

A ex-candidata à presidência da França e líder nas pesquisas de intenção de voto para a próxima eleição, Marine Le Pen, foi declarada inelegível e condenada a cumprir dois anos de prisão domiciliar com tornozeleira eletrônica. Ela foi considerada culpada por desvio de recursos durante seu tempo como deputada do Parlamento Europeu. A denúncia alegou que ela utilizou dinheiro público para pagar funcionários do partido. Le Pen afirmou que a decisão foi política e que pretende recorrer.



