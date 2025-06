Fraudes no INSS: ministro afirma que cabe ao Congresso decidir sobre fim dos descontos associativos

O ministro da previdência social disse hoje (10) em audiência na Câmara dos Deputados que cabe ao Congresso decidir sobre o fim dos descontos de associações no pagamento de aposentados e pensionistas. De acordo com o ministro Wolney Queiroz, os maiores descontos começaram antes do governo Lula. Hoje o INSS começou a enviar as respostas de associações sobre os descontos realizados em benefícios de aposentados e pensionistas. Segundo o instituto, as entidades têm 15 dias úteis para dar um retorno e aos poucos, os beneficiários serão informados.



