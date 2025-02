Fukushima: JR mostra como a tecnologia ajudou a recuperar região após acidente nuclear

No Japão, um terremoto seguido de tsunami há 14 anos causou o vazamento na usina de Fukushima. Hoje, a tecnologia é fundamental para a recuperação da região. Drones equipados com impressoras 3D e cimento regenerável ilustram o avanço. A província atrai investimentos em várias áreas, com estudantes criando robôs para ajudar na desativação da usina nuclear, enquanto a vida se restabelece na região devastada.



