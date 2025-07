Assista à íntegra do Jornal da Record | 26/07/2025

Confira na edição do Jornal da Record deste sábado (26): Ministro Alexandre de Moraes proíbe acampamentos em frente ao Supremo Tribunal Federal. Morre ciclista atropelada por juiz aposentado, no interior de São Paulo. Indústria pega fogo e pilotos precisam desviar de fumaça em Guarulhos. Nos Estados Unidos, manobra de emergência evita choque de dois aviões no ar. E ainda: como o trabalho da perícia ajudou a solucionar o caso da execução do empresário Vinicius Gritzbach. E, o futebol, os gols da décima sétima rodada do Brasileirão. Assista!



