Pesquisa revela que acompanhamento por telemedicina reduz internações por insuficiência cardíaca

A cada minuto, uma pessoa dá entrada num pronto socorro do país por causa de problemas no coração. Segundo pesquisadores de Minas Gerais, o acompanhamento por telemedicina reduziu pela metade as internações por insuficiência cardíaca. A doença, que afeta 2 milhões de pessoas no Brasil, ocorre quando o coração deixa de bombear uma quantidade suficiente de sangue para o corpo.



