Funcionário fantasma da Alego, padre é condenado a pagar quase R$ 1,4 milhão

Um padre de Goiás foi condenado a pagar quase R$ 1,4 milhão pelos anos que recebeu salário enquanto ocupava um cargo fantasma na Assembleia Legislativa do estado. Segundo as investigações, o padre foi nomeado servidor da Alego em 1980. 15 anos depois ele teria parado de trabalhar, mas continuou recebendo o salário que, em 2015, era de R$ 11 mil.



