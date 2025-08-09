Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar
JR 24H

Funcionário fantasma da Alego, padre é condenado a pagar quase R$ 1,4 milhão

O padre pode parcelar o valor; ele, ainda, será obrigado a pagar multa de mais de R$ 46 mil

JR na TV|Do R7

Um padre de Goiás foi condenado a pagar quase R$ 1,4 milhão pelos anos que recebeu salário enquanto ocupava um cargo fantasma na Assembleia Legislativa do estado. Segundo as investigações, o padre foi nomeado servidor da Alego em 1980. 15 anos depois ele teria parado de trabalhar, mas continuou recebendo o salário que, em 2015, era de R$ 11 mil.

Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!

  • Justiça
  • PlayPlus

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.