G20: prefeitos de cidades do bloco pedem investimentos anuais para combater mudanças climáticas

Neste sábado (16), prefeitos e líderes de cidades dos países do G20 pediram aos governos investimentos anuais de 800 bilhões de dólares para o combate às mudanças climáticas. O último dia do evento começou com debates sobre o financiamento de ações climáticas. Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro, cobrou uma maior parceria entre os governos e os bancos. O ministro das Cidades, Jader Filho, destacou a importância da participação dos prefeitos dos pequenos, médios e grandes municípios brasileiros.