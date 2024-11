G20: Rio já sente os impactos do evento que vai reunir chefes de estado e movimentar R$ 600 milhões

Às vésperas de receber a cúpula do G20, os cariocas já sentem os impactos do evento que vai reunir os líderes das maiores economias do mundo na cidade. Amanhã (14) começa a cúpula do G20 social, que antecede o evento principal. Nos próximos três dias, em uma iniciativa inédita, vão ser debatidos temas como manifestações culturais e economia solidária. Ao final do evento, as propostas serão entregues aos presidentes do Brasil e da África do Sul. Felipe Vidal, especialista em relações exteriores, acredita que o G20 dará base para as discussões ambientais da COP30.