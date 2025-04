Gabriel Galípolo anuncia modalidade do Pix parcelado

O presidente do Banco Central anunciou, nesta quarta (2), que vai ser lançada a modalidade do Pix parcelado. De acordo com Gabriel Galípolo, o Pix parcelado vai permitir dividir o pagamento de compras com taxas de juros mais baixas em relação ao crédito tradicional. A data para o início da modalidade não foi divulgada.



