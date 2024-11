Geraldo Alckmin se reúne com representantes do setor empresarial na cúpula do clima no Azerbaijão

O vice-presidente Geraldo Alckmin retorna nesta quinta (14) ao Brasil depois de comandar a delegação brasileira na cúpula do clima, no Azerbaijão. Alckmin participou de uma reunião com representantes do setor empresarial de diversos países para discutir estratégias de redução das emissões globais. O encontro também teve a participação do secretário-geral da ONU, Antonio Guterres. Antes de partir, o vice-presidente criticou a saída da delegação argentina da cúpula.