Gleisi Hoffmann se reúne com Haddad para discutir as prioridades econômicas do governo

A ministra Gleisi Hoffmann, responsável pela articulação política do governo, se reuniu com Fernando Haddad, da Fazenda, para tratar de prioridades da agenda econômica do governo. Gleisi confirmou que o governo vai enviar para o Congresso, na semana que vem, o projeto de isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil por mês. Outras prioridades do governo são o enfrentamento à inflação dos alimentos, a reforma da aposentadoria dos militares e o combate aos supersalários de funcionários públicos.



