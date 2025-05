Governador Tarcísio de Freitas presta depoimento ao STF em ação sobre suposta tentativa de golpe

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, negou, nesta sexta-feira (30), que o ex-presidente Jair Bolsonaro tenha executado uma tentativa de golpe depois das eleições de 2022. Ele prestou depoimento nesta sexta-feira ao Supremo como uma das testemunhas de defesa do ex-presidente. O senador Ciro Nogueira também foi ouvido. Ciro, que foi ministro da Casa Civil de Bolsonaro, disse que todas as determinações do presidente foram para que a transição fosse feita da melhor forma possível.



