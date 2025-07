Governo anuncia que vai liberar mais de R$ 20 bilhões que estavam congelados no orçamento deste ano

O governo federal anunciou nesta terça-feira (22) que vai liberar mais de R$ 20 bilhões dos R$31 bi que estavam congelados no orçamento deste ano por causa do aumento na arrecadação. O relatório de avaliação de receitas do governo federal elevou a projeção de receitas líquidas em R$ 27 bilhões em relação ao último bimestre.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!