Governo da Turquia prende quatro funcionários de revista que publicou charge com o profeta Maomé

O governo da Turquia prendeu quatro funcionários de uma revista que publicou uma charge com o profeta Maomé. A ilustração mostra dois homens - um judeu e um muçulmano - que se cumprimentam enquanto mísseis caem sobre uma cidade. A publicação gerou protestos em frente à sede da revista, em Istambul. Manifestantes entraram em confronto com a polícia, que usou gás lacrimogêneo. O presidente da Turquia, Recep Erdogan, classificou a charge como uma provocação e afirmou que as autoridades confiscaram todos os exemplares da edição. A direção da revista pediu desculpas aos leitores que se sentiram ofendidos.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!