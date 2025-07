Governo de Israel se prepara para negociar acordos de paz com países como Síria e Líbano

O governo de Israel se prepara para negociar acordos de paz com países vizinhos, como Síria e Líbano. Na guerra contra o Hamas, o exército fez novas operações na Faixa de Gaza. Os soldados explodiram um túnel de dois quilômetros de extensão. A estrutura foi encontrada perto de uma escola, em Khan Yunis, no sul de Gaza. A imprensa israelense divulgou detalhes de uma reunião ministerial. O chefe do exército alertou que a expansão das operações em Gaza pode pôr em risco a vida dos reféns. Já parte do governo defende que é possível derrotar o Hamas, e ao mesmo tempo, libertar os sequestrados. Ao todo, 50 reféns seguem na Faixa de Gaza.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!