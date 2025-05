Governo deve indenizar crianças afetadas pelo zika virus

A epidemia de zika no Brasil aconteceu há dez anos. As crianças que nasceram com deficiências causadas pelo vírus vão receber uma indenização do governo federal. A estimativa é que mais de quatro mil pessoas sejam beneficiadas. O INSS confirmou que as crianças que têm a doença, provocada pela contaminação do zika vírus na gravidez das mães vão ter direito a receber R$ 60 mil. O pagamento será em parcela única, mas não agradou as famílias.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!