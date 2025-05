Governo divulga detalhes do corte de R$ 31 bilhões no orçamento deste ano

O governo divulgou os detalhes do corte de R$ 31 bilhões no orçamento deste ano. A medida é necessária para adequar os gastos à receita e para cumprir a meta fiscal de 2025. A maior parte do corte, R$ 24 bilhões, atinge a esplanada dos ministérios em áreas consideradas prioritárias pelo governo federal. O corte alcançou ainda R$ 7,1 bilhões em emendas parlamentares, individuais, de bancada e de comissão. Os cortes foram revelados poucas horas depois do anúncio de mais investimentos na saúde. O presidente Lula assinou Medida Provisória para ampliar o acesso dos pacientes do SUS a médicos especialistas.



Assista aos conteúdos da RECORD de graça e ao vivo no PlayPlus. Baixe o app aqui!