Governo dos EUA alerta turistas americanos sobre cuidados com a segurança no RJ

O governo dos Estados Unidos emitiu um alerta para os cidadãos norte-americanos que desembarcarem no Rio de Janeiro. A cidade deve receber um número recorde de turistas devido ao Carnaval, mas a disputa territorial entre criminosos e milicianos preocupa as autoridades. Entre as recomendações de segurança, estão: não andar sozinho, principalmente à noite, manter as janelas dos veículos fechadas, e evitar circular por comunidades, mesmo durante o desfile de blocos.