Governo federal detalha corte de gastos para alcançar economia de R$ 70 bilhões em dois anos

O governo federal apresentou medidas com o objetivo de economizar R$ 70 bilhões em dois anos. As propostas incluem alterações no salário mínimo e na pensão dos militares. A isenção do Imposto de Renda para quem recebe até R$ 5 mil mensais foi a mais discutida. O pacote precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional e já há discussões sobre sua análise no Senado ainda este ano.