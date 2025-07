Governo federal não oficializa pedido de demissão de presidente dos Correios

O governo federal ainda não oficializou o pedido de demissão do presidente dos Correios. No primeiro trimestre, a empresa teve prejuízo de mais de R$ 1,5 bilhão. Fabiano Silva deixou uma carta de demissão para o presidente Lula, mas o conteúdo não foi revelado. A dispensa só deve ser oficializada na semana que vem. No ano passado, a companhia pública apresentou déficit de R$ 2,6 bilhões, mais do que quatro vezes do valor registrado em 2023. Mesmo com os números negativos, Fabiano recebeu 14% de reajuste no salário nos últimos dois anos.



