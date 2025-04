Governo federal publica decreto que amplia o programa Minha Casa, Minha Vida

O Governo Federal publicou um decreto que amplia o programa Minha Casa, Minha Vida para famílias que ganham até R$ 12 mil. O valor do imóvel deve ser no máximo de R$ 500 mil. O prazo para pagamento é de até 420 meses, o equivalente a 35 anos, com juros de 10,5% ao ano. Mas, diferente das famílias com rendas mais baixas, a nova faixa não vai contar com subsídios, ou seja, quem financiar vai ter que pagar o valor integral do imóvel. Para garantir essa nova linha de crédito no Minha Casa, Minha Vida, recursos do fundo social do pré-sal vão ser usados para o financiamento de imóveis por famílias das faixas 1 e 2, que possuem renda mensal de até R$ 4.700,00. R$ 18 bilhões foram previstos pelo governo no orçamento para essa finalidade.



