Governo federal publica decreto que barra aumento de 6% na conta de luz

O governo federal publicou, nesta quarta (5), um decreto que evita um aumento de 6% na conta de luz. O percentual iria cobrir os prejuízos da Usina de Itaipu. Depois do Carnaval, o principal assunto em Brasília (DF) é a reforma ministerial. Nos bastidores, começou a ser discutida a possibilidade do deputado Guilherme Boulos, do PSOL, assumir a Secretaria-Geral da Presidência.



