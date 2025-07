Governo lança Plano Safra de Agricultura Familiar, que destina recursos a pequenos agricultores

O governo lançou hoje (30) o Plano Safra de Agricultura Familiar, com a destinação de recursos para pequenos agricultores. O objetivo do governo é estimular a produção de alimentos com menos agrotóxicos e a modernização do campo. Serão destinados R$ 89 bilhões para crédito rural e políticas como seguro agrícola e garantia de preço mínimo. R$ 78 bilhões são do Pronaf, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, que completa 30 anos. O governo manteve em 3% a taxa para financiar a produção de alimentos da cesta básica. Lula falou sobre a taxa básica de juros, que atingiu 15 % ao ano - o maior nível em duas décadas.



