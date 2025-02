Grande operação contra facção criminosa prende 47 suspeitos em oito estados do país

Ao menos 47 pessoas foram presas, nesta quinta (20), durante uma grande operação da Polícia Civil realizada em oito estados, de Norte a Sul do país. A ação mobilizou 900 policiais. Os suspeitos seriam integrantes da facção Comando Vermelho, envolvidos em tráfico de drogas, venda de armas, homicídios e lavagem de dinheiro. A investigação aponta que a organização movimentou cerca de R$ 80 milhões com a venda de drogas e armas.



