Grandes transportadoras investem em tecnologia para garantir segurança de caminhoneiros nas estradas

Um grave acidente com um motorista de caminhão, que dormiu ao volante, levantou a questão sobre a jornada de trabalho e o cansaço dos condutores de transportes de carga. Uma empresa adotou um sistema de gerenciamento que reduziu em 20% o número de acidentes. Só nas BRS-116 - que liga o Ceará ao Rio Grande do Sul, na 381, que vai do Espírito Santo até São Paulo e na rodovia Belém-Brasília foram registrados 626 acidentes com veículos de carga, nos primeiros sete meses do ano. Foram 15 mortos e 183 feridos.



